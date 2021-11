Charles Soludo has taken an early lead after emerging victorious in the seven LGAs announced so far.

Here is the breakdown of the results from the seven LGAs.

ONITSHA SOUTH

APC: 2050

APGA: 4281 (WINNER)

PDP: 2253

YPP: 271

ORUMBA SOUTH

APC: 2,060

APGA: 4,394 (WINNER)

PDP: 1,672

YPP: 887

ANAOCHA

APC – 2,085

APGA – 6,911 (WINNER)

PDP – 5,108

YPP – 868

ANAMBRA EAST

APC 2034

APGA: 9746 (WINNER)

LP: 70

PDP: 1380

YPP: 559

ZLP: 43

AWKA SOUTH

APC – 2595

APGA – 12,891 (WINNER)

PDP – 5489

YPP – 919

NJIKOKA LGA

APC: 3216

APGA: 8803 (WINNER)

LP: 251

PDP: 3409

YPP: 924

AGUATA LGA

APGA: 9,136 (WINNER)

APC: 4,773

PDP: 3,798

YPP: 1,070